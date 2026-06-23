Hayat sigortasında yeni dönem: Prim iadeli hayat sigortası

Türkiye Hayat Emeklilik de Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası ürünleriyle müşterilerine kapsamlı güvence sunarken, hayata geçirdiği "Bir Ay Bizden Kampanyası" ile bu ürünleri daha avantajlı koşullarla müşterileriyle buluşturuyor.

BİR AYLIK PRİM DESTEĞİ

Kampanya kapsamında 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alınan Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası poliçelerinde bir aylık prim tutarı Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanıyor. Böylece müşteriler, hayat sigortasının sunduğu korumaya daha avantajlı koşullarla sahip olabiliyor.

Türkiye Hayat Emeklilik’in sunduğu ürünler, beklenmedik durumlar karşısında finansal güvence sağlıyor. Özellikle Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası çözümleri, koruma ve tasarrufu birlikte değerlendirmek isteyenler için dikkat çekiyor.

“Bir Ay Bizden Kampanyası" kapsamında, 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alınacak Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası poliçelerinde bir aylık prim tutarı Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanıyor. Böylece müşteriler, hayat sigortasının sunduğu kapsamlı güvenceden daha avantajlı koşullarla yararlanma fırsatı elde ediyor.

Türkiye Hayat Emeklilik'in sunduğu ürünler, beklenmedik risklere karşı finansal güvence sunarken, özellikle Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası çözümleri; koruma ile tasarruf avantajını bir arada sunarak geleceğini güvence altına almak isteyen müşteriler için öne çıkıyor.

YÜZDE 40'A VARAN VERGİ AVANTAJI

Hayat sigortalarının sunduğu avantajlar yalnızca güvenceyle sınırlı kalmıyor. Türkiye Hayat Emeklilik’in ilgili ürünleri, mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde müşterilere yüzde 40’a varan vergi avantajı da sağlayabiliyor.

Bunun yanı sıra poliçe süresi sonunda ödenen primlerin dövize endeksli olarak geri alınabilmesi, ürünlerin uzun vadeli finansal planlama açısından değerini artırıyor.

Bu yapı sayesinde sigortalılar, bir yandan kendileri ve aileleri için güçlü bir koruma elde ederken diğer yandan geleceğe yönelik tasarruflarını değerlendirme fırsatı buluyor.

SİGORTA GÜVENCESİ DAHA GENİŞ KİTLELERLE BULUŞUYOR

Türkiye Hayat Emeklilik, kampanya ile daha fazla kişinin hayat sigortasının sunduğu finansal güvenceye avantajlı koşullarla erişmesini hedefliyor. Bir aylık prim desteği sayesinde müşteriler finansal koruma fırsatını daha avantajlı koşullarla deneyimleyebiliyor.

Müşterilerinin yaşam boyu değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdüren şirket, finansal güvenceyi erişilebilir hale getiren ürün ve kampanyalarıyla bireylerin bugününü korurken yarınlarını da güvence altına almaya devam ediyor.

KAMPANYA 30 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

11 Mayıs’ta başlayan kampanya, 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alınan ve ilk taksiti kampanya süresi içinde ödenen Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası poliçeleri için geçerli. Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye Türkiye Hayat Emeklilik’in internet sitesi, Türkiye Sigorta Mobil uygulaması ve anlaşmalı banka kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.

https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/hayat-sigortalari/dovize-endeksli-prim-iadeli-hayat-sigortalari