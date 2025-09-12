Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir." dedi.



Bakan Uraloğlu, Elazığ Belediyesi önünde düzenlenen "Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, şehrin modern ulaşım altyapısına yeni bir projeyi daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda Elazığ'a tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırdıklarını dile getiren Uraloğlu, kentin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.



Uraloğlu, 2002'de 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Hiç bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yolu yoktu, 208 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Elazığ'ımızı, Bingöl-Erzurum'a, Diyarbakır-Mardin'e, Malatya-Adıyaman'a ve esasında bütün Türkiye'ye bölünmüş yollarla bağladık. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü'nün devamında bağlantı tünelleriyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle entegre ettik."



Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nu hizmete açarak şehrin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya ile bağlantısını, şehirler arası trafikte konforlu, güvenli ve transit akışı sağladıklarına işaret eden Uraloğlu, Murat Nehri üzerindeki Palu Köprüsü'nü onararak tarihe sahip çıktıklarını, bu yolları kullananların can ve mal güvenliğini artırdıklarını vurguladı.



Elazığ-Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl ayrımı-Tunceli yolu, Baskil geçişi, havalimanı yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, bu yılın başında da Harput'un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır şekilde Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açarak bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdüklerini anlattı.



Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Şu anda Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ-Malatya devlet yolu BSK onarım işleri, Elazığ-Malatya-Darende yolu kavşak işleri ve Elazığ-Malatya ayrımı-Baskil yolu gibi 9 kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Bugün ise Elazığ'ın ulaşım ağını daha da güçlendiren bir başka önemli projeyi, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı hizmete açmak için buradayız. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir."



"ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR ELAZIĞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hızlı büyüyen Elazığ'ın batı kesiminde trafiği düzenlemek için yine kolları sıvadıklarını anlatan Uraloğlu, Elazığ-Malatya yolunun Keban ve Güney Çevre Yolları ile kesiştiği kavşağı yeni nesil kavşak olarak inşa ederek trafikte akıcılığı sağladıklarına dikkati çekti.



Ana yolu 1200 metre, bağlantı kollarıyla toplam 5 bin 492 metre uzunluğa sahip bu kavşağın Elazığ'ın trafiğine yeni soluk getireceğini kaydeden Uraloğlu, akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattıkları kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa sürede tamamladıklarını söyledi.



Altyapıyı baştan aşağı yenilediklerini, asfalt serdiklerini, sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yerleştirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Tretuvarları, yol çizgilerini, aydınlatmaları ve bordür boyamalarını eksiksiz hayata geçirdik. Bu proje sayesinde kavşaktaki trafik çilesine son verdik, bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek uzun kuyrukları kaldırdık, zamandan 474 milyon lira, akaryakıttan 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 376 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır şekilde tasarladığımız bu kavşak, Elazığ'a sadece konfor değil aynı zamanda tasarruf da getirdi."



Projenin şehrin trafiğine nefes aldırarak modern ve konforlu geleceğe adım atılmasını sağladığı gibi Elazığ'ın ekonomik büyümesine ve turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunacağını dile getiren Uraloğlu, kavşağın hayırlı olmasını diledi.



Elazığ'daki yatırımlarının sadece kara yolu çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Elazığ Havalimanı'nı yeniledik ve kente yakışır, çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük. Yolcu kapasitesini yılda 2,5 milyon kişiye çıkardık ve geniş gövdeli uçakların inişine uygun hale getirdik. 2024'te 968 bin 140 yolcuya hizmet veren havalimanımız, bu yılın ilk 8 ayında da 721 binin üstünde yolcuyu ağırlayarak Elazığ'ı dünyaya bağlamaya devam ediyor. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz. Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı başarıyla tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğümüzün ve Elazığ Belediyesinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



"KARAYOLLARININ 22 YILDA ÜLKEYE YAĞTIĞI HİZMETLER HEPİMİZİN TAKDİRİ"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da yeni yapılan kavşak ile vatandaşların sürüş güvenliğinin ve trafik alışkanlığının çok daha iyi noktalara ulaşacağını söyledi.



"Karayollarının 22 yılda ülkeye yaptığı hizmetler hepimizin takdiri. Bunun bizatihi bir bürokrat olarak çok yakından şahidiyim." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personele teşekkür etti.



Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de yeni nesil kavşak uygulamasını hayata geçirdiklerini, bu sistem sayesinde özellikle sola dönüşlerde beklemelerin ortadan kaldırıldığını, sinyal fazı azaltılarak kavşaktan geçen araç sayısının artırıldığını ve trafik akışının daha hızlı ve akıcı yapıya kavuşturulduğunu vurguladı.



Ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, bölgeler arası etkileşimi artırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yurdun her noktasında çalışmalarına kararlılık ve özveriyle devam ettiklerini dile getiren Gülşen, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



Açılışta Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından dualarla kavşağın açılışı gerçekleştirildi.



Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.