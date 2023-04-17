Hazine 1,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 1,6 milyar lira borçlandı.



Bakanlık ihalede, 6 yıl (2359 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.



İhalede dönemsel faiz yüzde 6,78 oldu.



Nominal teklifin 2 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 30 milyon lira, net satış 885,6 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.



Hazine böylece 1 milyar 635,6 milyon lira borçlandı.

