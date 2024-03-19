Hazine 19,9 milyar lira borçlandı

Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 19,9 milyar lira borçlandı.



İhalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.



İhalede bileşik faiz yüzde 32,62, basit faiz yüzde 30,32 oldu.



Nominal teklifin 18 milyar 938,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 904,9 milyon lira, net satış 8 milyar 880,6 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 527 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.



Hazine, böylece 19 milyar 880,6 milyon lira borçlandı.