Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Kira sertifikasının kira oranı yüzde 9,758, getiri oranı ise yüzde 9,750 (Mid Swap+545,5 baz puan) oldu.



Dün uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç tutarı 13 Ekim 2022'de hesaplara geçecek.



İhraca, yaklaşık 160 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 57’si Orta Doğu, yüzde 21’i Türkiye, yüzde 8’i ABD, yüzde 7’si Avrupa, yüzde 6'sı Birleşik Krallık ve yüzde 1'i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı.



Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.