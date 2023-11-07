Hazine 21 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihalede 21,1 milyar lira borçlandı.



İlk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 38,48, bileşik faiz 42,18 oldu.



Nominal teklifin 23 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 838 milyon lira, net satış 3 milyar 986,6 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 413 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.



İkinci ihalede, 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz 29,77, bileşik faiz 31,98 oldu.



Nominal teklifin 16 milyar 585,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 876 milyon lira, net satış 7 milyar 104,3 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 649,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.



Hazine böylece, 2 ihalede toplam 21 milyar 90,9 milyon lira borçlandı.

