Hazine 25,2 milyar lira borçlandı

Hazine iki tahvil ihalesinde 25,2 milyar lira borçlandı.



İlk ihalede 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,66 oldu.



Nominal teklifin 29 milyar 462 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 170 milyon lira, net satış 7 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan teklif gelmezken, piyasa yapıcılardan 14 milyar 987,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.



İkinci ihalede 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 20,79 oldu.



Nominal teklifin 15 milyar 822 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 165 milyon lira, net satış 5 milyar 884 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.



Hazine, böylece iki ihalede 25 milyar 203,5 milyon lira borçlandı.