Hazine 3,6 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar 566 milyon 900 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.



Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 3 milyar 566 milyon 900 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 8 Kasım 2028 olarak belirlendi.



Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.



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