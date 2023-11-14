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Hazine 3,6 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Hazine 3,6 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar 566 milyon 900 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 3 milyar 566 milyon 900 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 8 Kasım 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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