Hazine, 49 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 49 milyar 292,2 milyon lira borçlanmaya gitti.



İhalede 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 36,70, bileşik faiz yüzde 40,06 oldu.



Nominal teklifin 55 milyar 394,3 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 28 milyar 239,3 milyon lira, net satış 32 milyar 262,2 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen 30 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 37 milyar 542,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar liralık satış yapıldı.



Hazine, böylece 49 milyar 292,2 milyon lira borçlandı.