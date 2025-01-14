Hazine, 86,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde 86 milyar 664,5 milyon lira borçlanmaya gitti.



İlk ihalede, 4 yıl (1421 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,5 oldu.



Nominal teklifin 49 milyar 270 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 16 milyar 874 milyon lira, net satış 17 milyar 661,3 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 66 milyar 592,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 35 milyar liralık satış yapıldı.



İkinci ihalede, 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 30,15, bileşik faiz yüzde 32,42 oldu.



Nominal teklifin 40 milyar 323 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 17 milyar 402 milyon lira, net satış 19 milyar 3,2 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 467 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar liralık satış yapıldı.



Hazine, böylece 86 milyar 664,5 milyon lira borçlandı.