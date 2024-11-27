Hazine Bakanlığı: Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 43,93

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak hesaplanan oran, Hazine Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan ediliyor.



Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi.



Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.