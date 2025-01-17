Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 2 devlet tahvilinin yeniden ihracı ile bir hazine bonosunun ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek, bir altın tahvili ile bir kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günkü ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.
21 Ocak Salı günü, 3 yıl (1057 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, aynı gün, 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atacak.
24 Ocak Cuma günü ise bir yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
Aynı gün, bir yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
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