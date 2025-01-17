Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günkü ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.



21 Ocak Salı günü, 3 yıl (1057 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.



Bakanlık, aynı gün, 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atacak.



24 Ocak Cuma günü ise bir yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.



Aynı gün, bir yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.