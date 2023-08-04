Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede 2 yıl (784 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.



Aynı gün 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.



8 Ağustos Salı günü yapılacak ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.



Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da planlanıyor.

