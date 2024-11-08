Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Kasım'da yapılacak ihalede, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.



Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



Bakanlık, 12 Kasım'da ise 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilini doğrudan satacak.



Aynı gün 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.



Söz konusu günde, 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikalarının doğrudan satışı yapılacak.