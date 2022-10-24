Hazine tahvil ihalesinde 17,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesinde borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10,49, bileşik faiz yüzde 10,76 oldu.



Nominal teklifin 6 milyar 752 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 231 milyon lira, net satış 5 milyar 203,5 milyon lira olarak kaydedildi.



Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 27 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.



Hazine böylece piyasaya 17 milyar 703,5 milyon lira borçlandı.



YARIN İKİ İHALE DÜZENLENECEK



Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 1 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



İkinci ihalede 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.