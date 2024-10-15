Hazine iki ihalede 27,2 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,08, reel bileşik faiz yüzde 5,14 oldu.



Nominal teklifin 4 milyar 531 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 600 milyon lira, net satış 2 milyar 595,6 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 522 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.



İkinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 31,59, bileşik faiz yüzde 34,08 oldu.



Nominal teklifin 15 milyar 461,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 791,6 milyon lira, net satış 9 milyar 627,6 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 877 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.



Hazine böylece toplam 27 milyar 223,2 milyon lira borçlandı.