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Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 4,8 milyar lira borçlanmaya gitti.

Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Bakanlık, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 9,9 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 703 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 495,5 milyon lira, net satış 2 milyar 328,4 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1 milyar 150 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 951 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 4 milyar 828,4 milyon lira borçlandı.

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