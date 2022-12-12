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Hazine tahvil ihalesiyle 6,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 6 milyar 878,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine tahvil ihalesiyle 6,9 milyar lira borçlandı

Hazine tahvil ihalesiyle 6,9 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalede, 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede basit faiz yüzde 10,97, bileşik faiz yüzde 11,28 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 261 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 938 milyon lira, net satış 2 milyar 878,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 651 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2,5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 6 milyar 878,1 milyar lira borçlandı.

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