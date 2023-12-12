Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yanlış anlaşıldık, vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz

"HEDEF, ENFLASYONU TEK HANELERE DÜŞÜRMEK"



Programlarının odağında enflasyonu düşürmenin yer aldığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:



"Çünkü bu programın ana amacı enflasyonu tek haneye indirmek. Maalesef bu kolay değil, hiçbir kestirme yolu yok. Biz dünya normlarına, kurala dayalı şekilde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Bunu yapmak için para politikasında normalleşme süreci, seçici kredi sıkılaşması, özellikle kaynakları, kredileri tüketim yerine ihracata, üretime yöneltmek amaçlarımız arasında. Şimdi siz bunları yapıyorsunuz ama enflasyon yükseliyor diyebilirsiniz. Çünkü para politikası gecikmeli çalışıyor. Ayrıca başlangıç noktası program açısından elverişli değildi. Tavsiyemiz aylık bazdaki enflasyona odaklanın. Çünkü yıllık bazda enflasyon önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde düşüş trendine girecektir. Program da onu ifade ediyor. Başından beri söylediğimiz bu. Çünkü enflasyon gecikmeli de olsa doğru politikalara tepki verecek, yani enflasyon yerçekimi gücüne karşı direnemez. Enflasyon bu ülkede inecek. Çünkü doğru politikalarla yola çıktık."

281 ÜRÜNE DESTEK



Bakan Şimşek, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü desteklediklerini bildirerek, şunları söyledi:



"Bizim ekonomide önceliklerimiz var. Yatırım olursa istihdam olur, üretim olur. Yatırımın, istihdama, ihracata dönüşmesini istiyoruz. Bunun gereğini de yapıyoruz ve yapacağız. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni de önemsiyoruz. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza dedik ki 'Siz hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğini bize söyleyin'. 'Biz 281 ürünün üretilmesini öncelikli olarak istiyoruz' dediler ve 'tamam dedik'. Bu anlamda teknik yeterliliğe önem vererek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geçit vermediği şeye bir kredi vermeyeceğiz. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız teknik yeterlilik verecek. Sonra görevlendirilen özel kamu bankaları, finansal fizibilite yapacaklar, en sonunda Merkez Bankası kredi verecek. Daha sonra enflasyonla müjdelemeyi güçlendirmek için belki son kez bu kaynağa başvuracağız. Yüksek teknoloji, Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltacak. Sadece 281 ürünü Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile önceleyeceğiz."



Başvurular 20 Aralık'ta başlayacağını söyleyen Şimşek, "Lütfen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilgili sitesini inceleyin, o ürünlerinden birini 'ben üretebiliyorum' diyebiliyorsanız veya 'ortak bulurum teknoloji bulurum üretebilirim' diyorsanız, 300 milyar lira size kaynak vereceğiz. Bu 10 yıl vadeli olacak, bankaların yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Faiz oranı da proje ve niteliğine bağlı olacak ama piyasa faizlerinin üçte biri olacak. Gerçekten tavsiye ediyorum. Lütfen elinizi taşın altına koyun, size yardım edeceğiz, destekleyeceğiz. Yatırım yapın biz sizi destekleyelim. 1 milyar lira üstü projeleri de destekleyeceğiz. Çok güçlü teşvikler veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Çok güçlü destekler veriyoruz, bunu Hazine karşılıyor. Çünkü biz üretimin, ihracatçının yanındayız." dedi.