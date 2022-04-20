Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ABD temasları

Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan Ticaret Odası tarafıdnan düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldığını, burada şirketlerin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu.



Türkiye'de devreye alınan uygulamaları anlattıklarını belirten Bakan Nebati, "Ekonomik görünüm hakkında bilgi vererek yatırım potansiyelini detaylıca aktardık" ifadelerini kullandı.



Nebati bu toplantıdan sonra “G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı”na katıldı. Nebati, toplantıda küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığını dile getirerek, kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel işbirliğinin önemini vurguladıklarını bildirdi.





