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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz

Vergide adaleti artıracak düzenleme Meclis'e geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

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