Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu 2026'da tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Orta Vadeli Program'ın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız, enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz.

Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.



"ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK"



Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik.