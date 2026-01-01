Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek grafiklerle 2025'in muhasebesini yaptı

Şimşek, yaptığı paylaşımlarda, 2025'teki ekonomi görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek'in "güçlenen mali disiplin" ifadesiyle yaptığı paylaşımda yer alan infografikte, 2023'te milli gelire oranla yüzde 5,1 olan bütçe açığının geçen yıl yüzde 4,7'ye gerilediği görüldü. Bu oranın 2025'te yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Düşük kamu borçluluğuna işaret edilen infografikte, kamu borcunun milli gelire oranının bu yıl yüzde 24,6 olacağı öngörüldü. Söz konusu oranın gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 73,4, gelişmiş ülkeler ortalamasının yüzde 110,2 olduğu hesaplandı.

Faiz hariç bütçe harcamalarındaki sapmaya ilişkin veriler de infografikte yer aldı.

KAMUDA TASARRUF

Kamuda tasarrufa işaret edilen infografikte, tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçedeki payının azaldığı görüldü.

Bu harcamaların payı 2014-2023 döneminde ortalama yüzde 4,6 iken geçen yıl yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Bu yıl ise söz konusu payın yüzde 3'e gerileyeceği hesaplandı. Söz konusu harcamalar arasında taşıt giderlerinden bina kullanımına, haberleşmeden kırtasiye ihtiyaçlarına kadar çeşitli kalemler sıralandı. Özellikle deprem harcamalarının hariç tutulduğu görüldü.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Şimşek'in "enflasyon düşüyor" mesajıyla yaptığı paylaşımda yer alan infografikte ise 2023 yılı ile Kasım 2025 döneminde enflasyonun gerilemesi dikkati çekiyor.

Buna göre 2023 sonunda yüzde 64,8 olan yıllık enflasyon, 2024 sonunda yüzde 44,4'e, Kasım 2025 itibarıyla yüzde 31,1'e geriledi.

Bu bölümde temel mal, gıda ve hizmetler enflasyonuyla ilgili düşüşe de işaret edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ AÇIK, AZALAN FİNANSMAN İHTİYACI

Bakan Şimşek'in "sürdürülebilir cari açık, azalan dış finansman ihtiyacı" ifadesiyle yaptığı paylaşımdaki infografikte, cari açığın milli gelire oranının 2023'te yüzde 3,6 ve 2024'te yüzde 0,8 olduğu yer aldı. Bu yıl için ise söz konusu oranın yüzde 1,4 olduğu tahmin edildi.

Dış finansman ihtiyacının azaldığına, şoklara karşı dayanıklılığın arttığına işaret edilerek, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının 2023'te yüzde 21,2, 2024'te yüzde 18,1 olduğu kaydedildi. Bu oranın 2025'te yüzde 16,7'ye gerilediği öngörüldü.

DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM ARTIYOR

Orta-uzun dönem dış borç çevirme oranının reel sektör için Ocak-Mayıs 2023'te yüzde 70, Haziran 2023-Ekim 2025 döneminde ise yüzde 151'e yükseldiği görüldü. Söz konusu oran bankacılık sektörü için aynı dönemde yüzde 97'den yüzde 186'ya yükseldi.

Yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payının artmasına da dikkati çekildi. Bu kapsamda 2021'de yüzde 36,4 olan oran, 2024'te yüzde 41'e, Kasım 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 43,1'e çıktı.

ILIMLI BÜYÜME

Bakan Şimşek'in "ılımlı büyüme" mesajıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 5, 2024'te yüzde 3,3 ve bu yılın üç çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdüğü yer aldı.

İşsizlik oranı 31 aydır tek hanede yer alırken reel kesimin güveninin de arttığı görüldü. Tablolarda ise verimlillik kaynaklı büyümeye işaret edildi.

“MAKRO FİNANSAL İSTİKRARI GÜÇLENDİRDİK”

Şimşek'in "makro finansal istikrarı güçlendirdik" ifadesiyle yaptığı paylaşımda yer alan infografikte, rezervlerdeki artışa ve kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış sürecine dikkat çekildi.

Buna göre 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar olan brüt uluslararası rezervler 26 Aralık 2025 itibarıyla 95,4 milyar dolar artışla 193,9 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler bu dönemde eksi 60,5 milyar dolardan artıya geçerek 67,3 milyar dolara yükseldi.

KKM bakiyesi de Mayıs 2023'te 130 milyar dolar seviyelerinden Aralık 2025 itibarıyla 0,2 milyar dolara geriledi. Türk lirasına güvenin arttığına işaret edilerek, lira mevduatın toplam içindeki payının bu dönemde yüzde 36,3'ten yüzde 61,1'e çıktığı tespit edildi.

AZALAN ÜLKE RİSK PRİMİ VE GERİLEYEN DIŞ BORÇLANMA MALİYETİ

Bakan Şimşek'in "azalan ülke risk primi ve gerileyen dış borçlanma maliyetleri" ifadesiyle yaptığı paylaşımda yer alan infografikte, ülke risk priminin (CDS) son 7,5 yılın en düşük seviyesinde olduğu vurgulandı. Mayıs 2023'te 703 olan CDS, Aralık 2025 itibarıyla 499 baz puan azalışla 204'e geriledi.

Hazinenin dış borçlanma maliyetlerinde de keskin düşüş görüldü. Mayıs 2023'te yüzde 11,3 olan 5 yıllık "eurobond faizinin" Aralık 2025'te yüzde 5,4'e düşmesi dikkati çekti.

Düşük toplam borçluluğa da işaret edildi. Türkiye'de eylül itibarıyla kamu, reel sektör, finansal kuruluşlar, hane halkı toplam borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 94 olurken gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 237 ve dünya ortalamasının yüzde 311 olduğu görüldü.

Ayrıca, infografikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunda yaptığı değişikliklere de yer verildi.