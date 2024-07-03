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Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerle ilgili sunuma ilişkin iddialara yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki sunumuna ilişkin iddialarla ilgili "Sayın Bakanımızın sunumu tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar o bağlamda yapılmıştır." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerle ilgili sunuma ilişkin iddialara yanıt verdi
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Bakanlıktan, Bakan Mehmet Şimşek'in sunumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam kampında Bakanımız Mehmet Şimşek belediye başkanlarına yönelik yaptığı sunum sonrası, perde arkası haberciliğiyle, yanlış içerikle yanlış haberler dolaşıma sokulmuştur. Sayın Bakanımızın yaptığı konuşma tüm belediyeleri kapsayan genel bir konuşma olup uyarıları da bu çerçevede tüm belediyeler içindir.

Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır. Parti belediyelerinin mali durumlarına ilişkin ayrı bir sunum yapılmamıştır. Bu çerçevede, AK Partili belediyeleri hedef aldığı yönündeki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

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