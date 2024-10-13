Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.



Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



İkinci ihalede ise 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.