Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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