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Hazine'den 50 milyon dolarlık üst fon

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 50 milyon dolarlık yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokol imzalandı.

Hazine'den 50 milyon dolarlık üst fon
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, orta vadeli program çerçevesinde yüksek katma değerli alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelere yatırım yapmak üzere 50 milyon dolar büyüklüğünde üst fon kurdu.

Bakanlık tarafından dün akşam yapılan açıklamaya göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu, Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde kuruldu.

Açıklamada, "Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir" denildi.

Fona Hazine ve Maliye Bakanlığı fona 35 milyon dolar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 15 milyon dolar kaynak aktarma taahhütünde bulundu.

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