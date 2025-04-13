Hazineden bono ve devlet tahvili ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ve devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

Hazineden bono ve devlet tahvili ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ve devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu, ikinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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