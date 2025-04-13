Hazineden bono ve devlet tahvili ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ve devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu, ikinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.