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Hazine'den IMF'ye yeni görevlendirme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Borçlanma Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yiğit Korkmaz Yaşar, IMF'de Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı temsil edecek.

Hazine'den IMF'ye yeni görevlendirme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yiğit Korkmaz Yaşar, Eylül itibariyle 'de yönetici direktörlük görevine getirildi.

Yaşar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki son görevine 7 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla atanmıştı.

Hazine'de farklı görevler alan Yaşar, daha önce de IMF bünyesinde uzman olarak görev yapmıştı.

2003 yılında Ankara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Yaşar, The Fletcher School at Tufts University'de Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

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