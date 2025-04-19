Hazır giyimden 112,5 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış satım yaptığını belirtti.



Tekin, 2025'in ocak-mart döneminde birliklerinin 13 bin 13 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini söyledi.



İlk çeyrek ihracatında ürün bazında kadın dış giyimin öne çıktığını vurgulayan Tekin, bu ürün gurubunu erkek dış giyim ve diğer ürünlerin takip ettiğini kaydetti.



Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen birlik ihracatçılarının çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Tekin, "Birliğimiz, ocak-mart döneminde 112,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış söz konusu." dedi.



Tekin, yılın ilk çeyreğinde Hollanda, Kırgızistan ve İspanya'nın ihracatta ilk 3 sırada yer aldığı dile getirdi.