Haziran ayı kira zam oranı belli oldu: Kira artış oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.



KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti.

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.

Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.



KİRA ARTIŞ ORANLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı konuyla ilgili devrede. Çalışmanın bir hafta içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.



Geçici olması planlanan düzenlemede enflasyonda bir miktar daha yükselişin yaşanabilceği bunun da kanuni artış oranlarını bile yüksek tutacağı düşüncesiyle buraya bir sınır getirilmesi planlanıyor.



TÜFE'den ayrıştırılmış veya TÜFE'ye bağlı olsa bile sınırlandırılmış bir artış oranı geçerli olacak. "TÜFE 12 aylık ortalamasının yarısı kadar kira artışı yapılır" şeklinde bir hüküm getirilebilir. Henüz bu oran için çalışmalar devam ediyor.