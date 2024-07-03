Haziran enflasyonu açıklandı (2024 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 artış yönünde oldu. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 46,89, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,36, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,13, enerjide yüzde 30,41 ve sermaye mallarında yüzde 53,68 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,67, imalatta yüzde 1,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,72 ve su temininde yüzde 4,20 yükseliş gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,57, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95, enerjide yüzde 2,22 ve sermaye mallarında yüzde 1,53 artış görüldü.



Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut olarak hesaplandı.



YILLIK DEĞİŞİMLER



Haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim olarak belirlendi.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 35'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 103 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

