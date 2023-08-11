Haziranda 674 milyon dolarlık cari fazla

Cari işlemler dengesi verileri açıklandı.



Merkez Bankası verilerine göre, cari dengede 674 milyon dolarlık fazla meydana geldi.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Cari denge en son Ekim 2021'de 4,1 milyar dolarla rekor fazla vermişti. Böylece cari dengede 20 ay sonra fazla görüldü.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon dolar fazla verdi.

6 AYLIK AÇIK 36,8 MİLYAR DOLAR



Ocak-haziran döneminde cari açık 36 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık 56,5 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler haziranda 135 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Portföy yatırımlarında 1 milyar 797 milyon dolar tutarında net giriş meydana geldi.



Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 89 milyon dolar ve 46 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.