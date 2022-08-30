Haziranda doğalgaz ithalatı azaldı, petrol ithalatı arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 3 milyar 836 milyon metreküp oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 274,2 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 561,8 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.



Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 13,5 azalırken, LNG ithalatı yüzde 102 yükseldi. Toplam doğalgaz ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 3 milyar 836 milyon metreküp oldu.



Haziranda en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 689,7 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 855 milyon metreküple İran, 729,4 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.



Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 29,5 ve yüzde 1,4 azaldı. Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 39,6 artış gösterdi.



KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 3,7 ARTIŞ



Söz konusu dönemde ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 21,2 azalarak 3 milyar 49 milyon metreküp oldu.



Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 0,75 artışla 355,5 milyon metreküpe yükseldi.



Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 43,9 düşüşle 948,4 milyon metreküpe geriledi.



Haziranda konutlardaki doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 3,7 artarak 400,1 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.



DOĞALGAZ STOK MİKTARI DÜŞTÜ



Türkiye'de doğalgaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 2 milyar 724,8 milyon metreküp oldu.



Doğalgaz stoğunun 2 milyon 430 milyon metreküple yüzde 89,2'si yer altı depolama tesislerinde, 294,5 bin metreküple yüzde 10,8'i LNG terminallerinde bulunuyordu.



Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 3 azalırken, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 189,4 arttı.



PETROL İTHALATI YÜZDE 4,9 ARTTI



Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 4 milyon 188 bin 246 ton oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 11 artarak 3 milyon 169 bin 596 tona çıktı.



Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 23,3 düşüşle 772 bin 36 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.



Böylece toplam ithalat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 4 milyon 188 bin 246 ton oldu.



​​​​​​​En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyar 418 milyon 639 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 336 milyon 429 bin tonla Rusya Federasyonu ve 319 bin 847 tonla Kazakistan izledi.



Öte yandan, benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 238 bin 439 tona indi, motorin satışları yüzde 17,1 artışla 1 milyon 942 bin 822 tona yükseldi.



Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 15,2 artarak 2 milyon 317 bin 820 ton olarak kayıtlara geçti.



PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 14,7 ARTTI



Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı haziranda yüzde 106,9 artarak 469 bin 26 ton oldu.



Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 15,2 artışla 143 bin 271 ton olarak gerçekleşti.



Benzin türleri ihracatı yüzde 13,5 artarak 225 bin 519 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 44 düşüşle 148 bin 854 tona geriledi.



Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 14,7 artarak 1 milyon 157 bin 17 tona çıktı.