Haziran'ın en çok kazandıranı belli oldu

Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te oldu.

Haziran'ın en çok kazandıranı belli oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,73, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,82 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,50, mevduat faizi (brüt) %0,98 ve külçe altın %0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,70 ve BIST 100 endeksi %2,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro %2,59, mevduat faizi (brüt) %2,06, külçe altın %1,71 ve Amerikan Doları %0,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %1,10 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,33 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,49 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,29, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,96 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,29 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %14,41, Euro %4,31 ve DİBS %0,16 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %2,62 ve BIST 100 endeksi %27,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %5,43 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %3,87, DİBS %7,70, Amerikan Doları %10,26 ve BIST 100 endeksi %33,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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