Hello Kitty, Toyota'yı solladı

Hello Kitty'nin sahibi Sanrio Co. geçtiğimiz ay hisse senedi cirosunda Japonya'nın en büyük şirketi Toyota Motor'u geçerek MSCI endeksine dahil oldu ve tarife risklerine karşı dirençli olarak algılandı.



Açıklanan verilere göre, Mayıs ayında Tokyo Borsası'nda toplam 2,1 trilyon Yen (14,6 milyar dolar) değerinde Sanrio hissesi işlem görerek geçen aya göre iki kattan fazla arttı ve Toyota'nın 1,7 trilyon Yen'ini geçti. Toyota'nın cirosu bir önceki ayki 2,2 trilyon Yen'den düştü.



Okasan Securities baş stratejisti Fumio Matsumoto, “Ekonomik döngülere dirençli olan içerikle ilgili hisse senetleri, şirketlerin ABD gümrük tarifeleri konusunda kazanç belirsizlikleri ile karşı karşıya olduğu bir ortamda güvenlik hissi sunuyor. Sanrio'nun MSCI endeksine dahil edilmesi küresel yatırımcıların şirketi satın almasını kolaylaştırdı." dedi.



Geçtiğimiz ay MSCI'nın Japonya endeksine eklenen Sanrio'nun hisseleri Mayıs ayında yüzde 12 artış gösterdi. Jefferies Japan Ltd. bu hafta şirketin marka değeri ve lisans gelirlerinin artacağı beklentisiyle fiyat hedefini yükseltti. ABD gümrük tarifeleri ve artan rekabet konusundaki belirsizliklere daha fazla maruz kalan Toyota ise yüzde 1,5 kazançla düşük performans gösterdi.