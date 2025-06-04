Hem işçi hem de işvereni ilgilendiriyor... Sayı 3'e düşürüldü, 1 Temmuz'da uygulanacak

Türkiye'de çalışan ve işverenleri ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.



Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu.



Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü.



Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek.

HESAP AÇILMASI GEREKİYOR

İşçi ve işverenler arasında maaşların yatırılması için işçinin işverene hesap numarasını tebliğ etmesi gerekecek.

Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.