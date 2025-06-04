Hem işçi hem de işvereni ilgilendiriyor... Sayı 3'e düşürüldü, 1 Temmuz'da uygulanacak
Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.
Türkiye'de çalışan ve işverenleri ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu.
Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü.
Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek.
HESAP AÇILMASI GEREKİYOR
İşçi ve işverenler arasında maaşların yatırılması için işçinin işverene hesap numarasını tebliğ etmesi gerekecek.
Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
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