Hem ticari bağ hem de kardeşlik bağı. Bakan Bayraktar açıkladı: Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasında Ticaretin Geliştirilmesi, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi'nin 9. Dönem Toplantısı'nda konuşma yaptı.

İki ülkenin ticari bağlarının yanı sıra güçlü insani bağlarının olduğunu ve Kore Savaşı'nda tesis edilen kardeşlik hukukunun stratejik ortaklık düzeyine ulaşan ilişkilerin sağlam temelini oluşturduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'YE 1,9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bayraktar, 2025'te Türkiye-Güney Kore ikili ticaret hacminin 11 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 1,9 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım işbirliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

STRATEJİK ALANLARDA PROJELER YÜRÜTÜLECEK

Stratejik alanlardaki projelere öncelik verildiğini aktaran Bayraktar, "Özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore ve Türkiye arasında ilişkilerin ele alındığı toplantının sonucunda ticaretten enerjiye, ulaştırmadan müteahhitliğe, tarıma kadar pek çok alanda daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı mesajı verildi.