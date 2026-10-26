Hemen her evde ürünleri vardı. İki şirket iflas etti
26.10.2026 08:17
Konkordatodan çıkamayacak kadar zor durumda olan şirketler iflas ediyor.
İstanbul merkezli ecza deposu ve su armatürleri şirketinin iflasları açıklandı.
Finansal darboğaza giren şirketler iflas ediyor. Konkordatoya başvuran ancak konkordatodan çıkamayacak kadar zor durumda olan şirketlere dair mahkemeler iflas kararlarını açıklıyor.
İstanbul 23'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, İdeal Ecza Deposu'nun konkordato talebini reddederek 21 Ekim 2026'da iflas ettiğini açıkladı.
İstanbul 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi ise 20 yıllık şirket olan ÜSO Su Armatürleri'nin konkordato taleplerini reddetti ve 22 Ekim 2026 tarihinde şirketin iflas ettiğini duyurdu.