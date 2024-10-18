Hepsiburada, Kazak şirkete satılıyor

Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65.41'ini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.



Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.



Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.



Açıklamaya göre 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından altı ay içinde ödenecek.



Dün hisseleri 2,2 dolardan kapanan Hepsiburada'nın piyasa değeri, LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi.

