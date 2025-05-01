Her 100 işçiden 15'i sendikalı

İşçi sayıları ve sendika üye dağılımı ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde toplam 16 milyon 864 bin işçi bulunuyor.



İşçi sayısının yüzde 14,97'sine denk gelen 2 milyon 524 bin kişi sendika üyesi olduğu belirlendi.



20 iş kol içerisinde en fazla işçi 4 milyon 469 bin ile "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer alıyor. Onu 1 milyon 987 bin kişi ile "Metal" ve 1 milyon 741 bin kişi ile "inşaat" iş kolları izledi.



TÜRK-METAL



Tüm işçi sendikaları arasında en fazla üye sayısına sahip sendika Türk-Metal oldu.



Türk-Metal Sendika'nın 293 bin üyesi var.



Türk-Metal Sendikası'nı, 280 bin üye ile Hizmet-İş Sendikası takip ediyor. Onların ardından 224 bin üye ile Öz Sağlık-İş geliyor.