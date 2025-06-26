Herkes faizi merak ediyor... Dev banka düşeceği tarihi açıkladı

JP Morgan, yapay zekâ öncülüğündeki piyasa rallisinin son gümrük vergisi tehditleri ve yaklaşan ABD ekonomik yavaşlamasına rağmen dirençli kalacağını öngörüyor. Banka, teknoloji sektöründeki sağlam temeller ve kurumsal yatırımcı talebindeki artışın bu durumu desteklediğini belirtti.



Müşterilerine gönderdiği notta JP Morgan, artan gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi yeterince yavaşlatabileceğini ve bunun da Fed'i harekete geçmeye zorlayabileceğini söyledi. Banka, Fed'in ilk faiz indirimini Aralık ayında yapmasını bekliyor. Ayrıca 2025 yılı için ABD büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,3'e çekti. Ancak güçlü kurumsal kârlar ve işletme yatırımlarının bu yavaşlamayı hafifletebileceği vurgulandı.



JP Morgan stratejistleri, 2026 başlarına kadar toplamda dört faiz indirimi öngörerek, Fed'in hedef faiz aralığının yüzde 3,25-yüzde 3,50 seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti. Ancak buna rağmen genel makroekonomik görünümün riskli varlıklar açısından destekleyici kalmaya devam ettiğini belirttiler.



