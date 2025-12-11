Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası'ndan 100-150-200 baz puan faiz indirimi beklentileri devam ediyor.

Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında aylık bazda yüzde 0,87, yıllıkta ise yüzde 31,07 gelmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın politika faizinin düşmesi bekleniyor.

Genel anlamda yıl başında yüksek gelen enflasyon rakamları yıl sonunda düşük geliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZİ NE DURUMDA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son açıkladığı faiz kararında faizi yüzde 39,5 seviyesinde belirlemişti.

2025'İN FAİZ BİLANÇOSU

Merkez Bankası 23 Ocak 2025 tarihinde faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürmüştü. 6 Mart 2025 tarihinde yüzde 45'ten 42,50'ye düşen faiz 17 Nisan 2025 tarihinde alınan ara kararla yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmişti. 19 Haziran 2025 tarihinde yapılan faiz toplantısında değişiklik çıkmadı ve yüzde 46 olarak faiz sabit kalmıştı. 24 Temmuz 2025 tarihinde ise faiz yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e düştü. 11 Eylül 2025 tarihinde faiz yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye geriledi. 23 Ekim 2025 tarihinde faiz yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye düşmüştü.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI: KURUN BASKILANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Kasım ayında katıldığı canlı yayında "Kur gelişmeleri büyük ölçüde faiz politikasının sonucu. Ekonomide dengeleme sağlayabilmek için parasal sıkılaşma yapıyoruz. Buda Türk Lirasının talebini artırdı. Birçok vatandaşımızın döviz bozdurduğunu görüyoruz. Türk Lirası'nın değeri diğer para birimlerine göre reel olarak arttı. Kurun baskılanması söz konusu değil kesinlikle. enflasyon nedeniyle döviz piyasası tek yönlü hale gelmiş durumda. Bu da biz müdahale etmezsek oynaklığın çok olmasına neden olabilir. Biz zaman zaman müdahale ediyoruz." dedi.

KARAHAN'DAN POLİTİKA FAİZİ YORUMU

TCMB Başkanı Karahan "Politika faizindeki kararların etkili olması için enflasyonla aynı ve dengeli olması önemli. Bu denge korunmazsa politika faizindeki kararlar piyasa faizlerine yansımayabiliyor. Politika faizi düşerse piyasa faizleri düşer kanısı her zaman doğru değil. Özellikle uzun vadeli kredilerde fiyatlama daha çok beklenen enflasyona göre yapılıyor. Krediyi verenler özellikle bankalar paralarının getirileri reel olarak korumak istiyorlar. Dolayısıyla uzun vadede fiyatlama yaparken enflasyonun ne olacağı yönünde fiyatlama yapıyorlar. Dolayısıyla beklenti bozulursa faizler düşmeyebilir hatta artabilir. Uzun vadeli kredilerde fiyatlamalar Merkez Bankası faizinden ziyade enflasyon beklentileri üzerinden şekilleniyor. Buradaki denge gözetilmezse politika faizleri kredilere yansımayabiliyor hatta ters şekillenebiliyor." ifadesini kullanmıştı.