Hermes hisseleri çakıldı

Hermes International SA hisseleri düşüşünü sürdürdü. Lüks şirketinin hissesinde kayıplar yüzde 10 eşiğine ulaşınca Paris 'te işlemler geçici olarak durduruldu.

Şirket ikinci çeyrekte 4.1 milyar euro satış bildirdi, ancak Ortadoğu dahil bazı bölgelerdeki satışlar hayal kırıklığı yarattı. CEO Axel Dumas, şirketin Çin'deki işlerinde çok büyük bir iyileşme görmediklerini söyledi.

Hisse, TSİ 13.21 itibarıyla yüzde 10.85 değer kaybederek bin 523 Euro seviyesinde işlem gördü.