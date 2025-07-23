HES Kablo ve Erciyes Çelik yeniden satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF), Hazine'ye ait HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ (HES Kablo) ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ paylarını bir kez daha satışa çıkardı.



TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



İlana göre, TMSF Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki HES Kablo payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%25) ve Hazine (%2,49) mülkiyetinde bulunan toplam %27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle (Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine aittir) satışa çıkardı.



İhalede muhammen bedel 18,6 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 930 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 1 milyon TL olarak belirlendi.



28 Temmuz-5 Eylül tarihleri ihale için son teklif verme tarihi olacak.



Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 09 Eylül 2025 günü saat 10.00’da “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.



TMSF, Mart ve Temmuz aylarında HES Kablo ile Erciyes Çelik Halat paylarının satışı için gerçekleştirilen ihaleleri uygun teklif sunulmadığı için sonlandırmıştı.