HES Kablo ve Erciyes Çelik'e teklif gelmedi
TMSF "HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat'a uygun teklif gelmedi ve ihale sonlandırıldı" açıklamasını yaptı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı HES Kablo ve Erciyes Çelik'e alıcı çıkmadı. Bundan dolayı TMSF ihalelerin sonlandırıldığını açıkladı.
TMSF'den yapılan açıklama şöyle:
"22.05.2025 tarihinde Resmi Gazete ve TMSF'nin internet sitesinde satışı ilan edilen Hazineye ait %100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait %25 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satışı için 01.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır."
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