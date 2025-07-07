HES Kablo ve Erciyes Çelik'e teklif gelmedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı HES Kablo ve Erciyes Çelik'e alıcı çıkmadı. Bundan dolayı TMSF ihalelerin sonlandırıldığını açıkladı.



TMSF'den yapılan açıklama şöyle:



"22.05.2025 tarihinde Resmi Gazete ve TMSF'nin internet sitesinde satışı ilan edilen Hazineye ait %100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait %25 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satışı için 01.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır."

