Hesap yapıldı! Merkez'in rezervlerinde artış bekleniyor

Merkez Bankası (TCMB) 57 milyar dolarlık döviz satışının ardından faiz artışı ve takip eden likidite ve makroihtiyati adımların da etkisiyle geçen

hafta döviz alımına döndü.



TCMB, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası geçen 2 aylık süreçte ilk kez geçen haftayı rezervlerini artırarak tamamladı. İşlemciler yeni bir gelişme olmaması halinde rezervlerdeki artışın yaz boyunca devam edebileceği görüşünde.



İşlemcilerin TCMB öncü bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, TCMB toplam rezervleri geçen hafta 6 milyar dolar artışla 144.5 milyar dolara yükseldi. Net rezerv geçen hafta 4.6 milyar dolar artışla 37.4 milyar dolara yükseldi.



Hesaplamalara göre swap hariç net rezerv 4.3 milyar dolar artışla 18.1 milyar dolara yükseldi.



Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan ve küresel ticaret savaşı endişeleriyle devam eden süreçte 57 milyar dolar satan TCMB 700 baz puanlık faiz artışının yanısıra bir dizi makroihtiyati tedbir de açıklamıştı.



TCMB Başkanı Fatih Karahan geçen haftaki TBMM sunumunda rezervlerdeki erimenin son günlerde durduğunu ve ters yönde bir eğilimin başladığını söylemişti. Karahan, "Kendi değerlendirmemiz rezerv yeterliliğinin tam olarak olmadığı yönünde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde piyasa koşulları el verdiğince rezerv biriktirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



TCMB, politika faizi artışı ve ardından devam eden likidite adımlarıyla piyasada oluşan gecelik faizlerin, koridorun üst bandı olan %49'a yakın oluşmasını sağlamaya devam etti.



İşlemcilere göre, TCMB'nin fonlama tercihi bankanın bir süre daha gecelik faizleri %49'da tutmak isteyeceğini gösterdi. Süreç piyasada yakından izlenirken döviz satışı, 700 baz puan sıkılaştırma ve son makro ihtiyati tedbirleri TL'yi destekleyen ana unsurlar oldu.



Yeni adımlara göre yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Bankacılar bu kararın TCMB rezervlerini yaklaşık 4.6 milyar dolar destekleyeceğini hesapladı.



TCMB ayrıca ihracat bedellerinin TCMB'ye asgari satış oranının 31 Temmuz 2025 tarihine kadar %35 olarak uygulanmasına karar verdi. Bu oran %40'tan kademeli olaran %25'e kadar düşürülmüştü. Uygulama kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı ise 31 Temmuz'a kadar %2'den %3'e yükseltildi.

