Hesaplarınızı kontrol edin! Bugün 3 şirket temettü veriyor

Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Güçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği yüksek oluyor ve yatırımcılar da bu şirketlere ilgi duyuyor.



Bugün ise 3 şirket temettü dağıtacak.



Doğuş Otomotiv 1 TL nominal değerli pay için net 23.1818181 lira, Ege Profil 1 TL nominal değerli pay için 0.4250000 lira, Kafein Yazılım ise 1 TL nominal değerli pay için 0.2582277 lira temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

TEORİK FİYATLAR BELLİ OLDU

Temettü dağıtımı nedeniyle hisselerin teorik fiyatları da belirlendi. Doğuş Otomotiv için fiyat 202,227 lira, Ege Profil için 21,46 lira, Kafein Yazılım için 103,196 lira oldu.