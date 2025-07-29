Heyecan dorukta... İşlemler duruyor, dev şirket ne açıklayacak?

Foxconn, 30 Temmuz'da önemli bir duyuru nedeniyle hisse senedi alım satımını askıya alacak.



Foxconn, diğer adıyla Hon Hai Precision Industry, 30 Temmuz'da önemli bir duyuru nedeniyle hisse senedi alım satımını askıya alacağını açıkladı.



Tayvan'da şirketler, hisse fiyatlarını etkileyebilecek yatırımlar, varlık satışları, birleşmeler veya stratejik ortaklıklar gibi duyurular öncesinde genellikle alım satım işlemlerini durduruyorlar.