"Hiç kimsenin duymadığı ülke"de vergi krizi: Trump'ın tarifeleri belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sert ticaret politikaları küresel gündemi sarsıyor.



Trump, göreve döndüğünden bu yana verdiği kararlar ve tehditlerle hem müttefikleri hem de rakip ülkeleri hedef alıyor.



ABD, bugün yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifeleri ile hem küresel ticaret düzenini yeniden şekillendirmeyi hem federal gelirleri artırmayı hem de Amerikan özel sektörünü daha fazla yerli üretime teşvik etmeyi hedefliyor.



Ancak Trump'ın getirdiği vergiler birçok ülkede kaosa yol açıyor. Lesotho'dan bunlardan biri.



Geçtiğimiz mart ayında Trump, ABD kongresi'nde yaptığı bir konuşmada Lesotho'dan bahsederken, bazı dış harcamaları "korkunç israf" olarak nitelendirmiş ve Güney Afrika ülkesinden "kimsenin duymadığı ülke" olarak bahsetmişti.



Lesotho Dışişleri Bakanı Lejone Mpotjoane ise bu sözlerin "oldukça aşağılayıcı" olduğunu söylemiş ve bu konuyu hafife almayacağının sözünü vermişti.



Trump, Güney Afrika ülkesini, en yüksek oranlardan biri olan yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

1 Ağustos'da yürürlüğe giren karar ile Trump, Lesotho'nun gümrük vergisini yüzde 15 olarak değiştirdi.

VERGİLER NEDENİYLE ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLDİ

"Afrika'nın kot başkenti" olarak tanınan ülkede, Trump'ın yüzde 50 gümrük vergisi tehditi hazır giyim ihracatçılarının azalmasına neden oldu. Lesotho, yaşanan toplu işten çıkarmalar nedeniyle temmuz ayında olağanüstü hal ilan etmişti.

Yıllık gayri safi yurtiçi hasılası yalnızca 2,3 milyar dolar olan Lesotho'da hazır giyim sektörü en büyük özel sektör istihdam kaynağı. Levi's ve Reebok gibi markaların ve Walmart gibi mağazaların giyim ürünleri de dahil olmak üzere, Lesotho'nun yurtdışı satışlarının yaklaşık yüzde 20'si ABD'den karşılanmakta. Yüzde 50'lik gümrük vergileri askıya alınmış olsa da siparişler durmuş, üretim hatları kapanmış ve işçiler evlerine gönderilmişti.



EN BÜYÜK TİCARET ORTAKLARINA DA VERGİ



Trump’ın yeni tarifeleri, ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından olan Kanada ve Meksika’yı da kapsıyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması kapsamına girmeyen tüm ürünlerde Kanada mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkaran bir kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Beyaz Saray'ın bilgi notuna göre, yeni tarifelerden kaçınmak için başka bir ülkeye aktarılan mallara yüzde 40 oranında aktarma vergisi uygulanacak.

Kanada Başbakanı Mark Carney, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.



Başbakan Carney, "Kanada hükümeti bu karardan hayal kırıklığına uğramış olsa da ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük ikinci serbest ticaret anlaşması olan CUSMA'ya bağlılığını sürdürecek." ifadesini kullandı.

ÜLKELERİN VERGİ ORANLARI



Bu kapsamda, Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50, İsrail'le yüzde 15, İngiltere'ye yüzde 10, Hindistan’a yüzde 25, Kanada'ya yüzde 35, Tayvan’a yüzde 20, Güney Afrika’ya yüzde 30, Meksika'ya ise yüzde 30, Suriye'ye yüzde 41, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye'ye ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.



Söz konusu tarife oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.