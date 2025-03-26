Hileli baklava uyarısı: Fıstık yerine ıspanak kullanıyorlar

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, baklavacıları da tatlı bir telaş sardı. Baklava ustaları ise ucuz baklavalara karşı uyardı.



Üretimde maliyeti düşürmek için hileli ürün kullanımı yaygınlaşıyor. Ceviz yerine yer fıstığı, çekirdek içi; fıstık yerine ıspanak ve bezelye kullanılıyor.



Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, "Hazır şerbet kullanılıyor, hazır şerbetli tatlıları tercih etmesinler. İçindeki ürünlerde yer fıstığı olabilir, içine çekirdek koyuyorlar yeşil olsun diye boya koyuyorlar, antep fıstıklı baklava yapmaya çalışıyorlar, şeker yerine glikoz kullanıyorlar. Hazır şerbet kullanıyorlar şeker kullanmıyorlar ucuza mal edelim diye sonra da afişleri asıyorlar 120 lira diye baklavanın kilosunu 120 lira diye satıyorlar." ifadelerini kullandı.



BAKLAVANIN KİLOSU KAÇ LİRA OLMALI?



Cevizli baklavanın kilogramı 400 ile 600 lira, antep fıstıklı baklava ise 800 ile 1000 lira civarında satışa sunuluyor.



Kilogramı 400 liranın altında satılan baklavayı almayı tercih edenlere yönelik sağlık uyarıları var.



SAĞLIK RİSKİ UYARISI



Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Fıstık yerine yabancı maddeler, sebzeler ıspanak bezelye ve benzeri ürünler, sentetik gıda boyalarıyla albenisi arttırılan yeşille piyasaya sunuluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Manavoğlu, "Sentetik gıda boyaları özellikle çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Ürünlerin fazla tüketiminde karşımıza obezite kalp ve damar hastalıkları glikoz tarzı şekerler hormon salgılanmasını arttıracağı için kanser ve aynı şekilde diyabetle karşı karşıya kalıyoruz." şeklinde konuştu.



Tüketicilerin ucuz baklava yerken sağlıklarını riske atmaması öneriliyor.